Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay daha uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını bildirdi.

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Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş dünyayı gıda krizinin eşiğine getirdi.

Dünyanın tahıl ambarı olarak nitelendirilen iki ülke arasındaki savaş, en çok da gıdaya ulaşmakta güçlük çeken ülkeleri etkiledi.

Afrika ve Asya coğrafyalarında yaşanabilecek olası bir gıda krizinin önüne geçilmesi için Türkiye devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği ve üstün gayretleri sonucu iki ülkenin temsilcileri İstanbul'da buluştu.

Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan mutabakatla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalandı.

Türkiye'nin çabaları sonuç verdi

Yaşananların ardından halihazırda devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, yeni bir tahıl krizini daha beraberinde getirecekti ki, Türkiye yeniden araya girdi.

Geçtiğimiz sene temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, son olarak Mart'ta 2 ay süre ile uzatıldı.

Daha evvel 120 günlük anlaşmalara onay veren Rusya, bu kez süreyi yarı yarıya indirdi ve şartları yerine getirilmezse geri çekileceği mesajı verdi.

2 ay daha uzatıldı

Ve konuyla ilgili anlaşmanın süresi dolarken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tüm dünyaya bir müjde verildi.

Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığı sayesinde, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma, çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

"Anlaşmanın, tüm şartları yerine getirilerek, bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz"