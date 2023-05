Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de Seçime kısa süre kala çalışmalarına hız katan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de partisinin organize ettiği mitingde konuşuyor...

14 Mayıs seçimlerine günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting turlarına hız kesmeden devam ediyor.

Erdoğan bugün Kırklareli'nin ardından Edirne'de vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"CHP miting yapıyor, meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları 'dişe diş, kana kan' diye slogan atıyor. Bölücü örgütün elebaşları her gün Bay Bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor.

Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Bütün bunlara CHP yönetiminden, koalisyonun diğer ortaklarından tepki gelmiyor.

Yabancı medyaya dönüp, bizim seçimimizden size ne diyemiyorlar. Kimine bakanlık sözü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler.

Neymiş İmralı'nın kapısını kırıp terörist başını, Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan cumhurbaşkanlığına devam ettikçe, hakkı, hukuku size bırakmayız.

Kamudan atılanları geri alma sözü vermiş Bay Bay Kemal. Kimine ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Senin gibilerine bu tefeciler para vermez...

Adı TEKNOFEST ile sembolleşen Atatürk Havalimanı'nın ABD'lilere teslim etme sözü vermişler.

Nerede namus sözü, namus var ki sözü olsun!!!

Edirneliler ne diyor: Ayılana gazoz, bayılana limon. Bunlara 15 Mayıs sabahı limon lazım olacak.

Resmi rakamı aldırdım. Şu anda Edirne'de karşımda 25 bin kişi var.

Dik duruyoruz, dikleşmiyoruz. Sandıkları patlamaya var mıyız? Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Sizlerden ricam 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkın.

Hala tercih konusunda kafası karışık birileri varsa, kendisini Türkiye Yüzyılı safına katmanızı rica ediyorum.

85 milyon vatandaşımızın hiçbirini dışlamadık, hizmet götürdük.

Şu Edirne'deki tarihi eserlerin dili olsa da konuşsa... Bunları ayağa kim kaldırdı?

Üstelik bu mücadeleyi oynanan oyunlara rağmen yürüttük.

Milletimizin günlük hayatında yaşadığı sıkıntıların farkındayız. İnşallah bunların üstesinden de biz geleceğiz.

Ne güzel diyor Edirne'nin türküsünde; annemin yelkeni olsa açsa da gelse, babamın bir atı olsa binse de gelse, kardeşlerim yollarımı bilse de gelse, uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim, hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim...

AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na LGBT girebilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu lekeyi sürdürmeyiz.

On binlerce İstanbullu Atatürk Havalimanı'nda beklerken, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine git. Kahveni içerek orada olanı biteni izle. Acaba ne zaman ölecek diye. Her hesabın, her tuzağın üzerinde Allah'ın hesabı vardır. Benim milletim bırakın ülkeyi bunlara günahını bile vermez.

Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Milleti tahrik ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar."



