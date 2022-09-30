Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk. Doğru yolda olduğumuzu ispatladık.

Geçen her yılın ve yaşanan her durumun bizi haklı çıkarmasından memnuniyet duyuyoruz.

Bugüne kadar attığımız her adımda sizlerin görüşlerinden istifade ettiğimizden şüpheniz olmasın.

Burada sizlerle sadece Türkiye Ekonomi modelinin mantığını paylaşmak istiyorum.

Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete her alanda ülkemizi adeta baştan inşa eden adımları attık.

Demokraside ve kalkınmada temel altyapı ihtiyaçlarımızı giderdikçe önümüze yeni bir tablo çıktı.

Dünyada ortada herhangi bir savaş çatışma olmadığı halde ekonomisi tehdit edilen tek ülke biziz.

Böyle bir dönemde ülkemiz ekonomisini kıskaç altına almak isteyenlere karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk.

Ekonomi programımızın odağını yeniden belirledik. Yatırım, istihdam üretim modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modeli oluşturduk.

Ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesinin gerisinde bir hikaye vardır.”

AYRINTILAR GELİYOR...