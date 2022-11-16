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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından Endonezya'nın Bali Adası'ndan özel uçak "TRK" ile ayrıldı.
    • 16.11.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:48
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı

    17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvedeki temaslarını tamamladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ve 16 Kasım tarihlerinde dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ile bir araya geldi ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

    Bali'den ayrıldı

    Temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a hareket etmek üzere Bali'den ayrıldı.

    Büyükelçi uğurladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'ndan, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer uğurladı.

    Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İstanbul'a gitti.


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