Türkiye ekonomisinin tarihinin en güçlü dönemine gireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıradaki hedefin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Engelli Kamu Personeli Atama Töreni'ne katıldı.

Burada değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarında engelliler için yapılan çalışmalara değindi.

Son yapılan personel atamasıyla birlikte sayılarının 66 bine ulaşacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yılda kamuda istihdam edilen engellilerin 192 bine yaklaştığını belirtti.

EKONOMİDE RAHATLAMA MESAJI

Türkiye'nin aynı zamanda ekonomi tarihinde en güçlü dönemine girmekte olduğuna da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz tartışmalarının gündemden düşmesini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıradaki hedefin enflasyonu tek haneye indirmek olduğuna dikkat çekti.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Vatandaşların ekonomik sıkıntılardan kurtulacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, ekonomik tetikçilere meydanı nasıl bırakmadıysak, vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de Allah'ın izniye kurtaracağız.

Programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını da, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Kamu Personeli Atama Töreni'ne katıldı VİDEO



"TÜRKİYE, EKONOMİDE TARİHİNİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNE GİRMEKTEDİR"

2023'e ekonomik bir güçle girileceğine dikkat çeken Erdoğan, "Ekonomi programımızın birinci amacı, insanlarımızı işsiz, aşsız, gelirsiz bırakmamak, istihdamı güçlendirmektir. Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi sarsıntılar yaşadığı dönemde biz 3 milyon artış sağlamayı başardık. Böylece toplam istihdamı tarihte ilk defa 30 milyonun üzerine çıkardık.

Ülkemizde çalışabilecek çağ nüfusunun neredeyse yarısı istihdam ediyor demektir bu. İnşallah baharla birlilkte turizm ve inşaat sezonunun açılmasıyla istihdam oranı artmaya devam edecek. Felaket senaryoları yazarak milletimizin moralini bozmaya çalışanlara sakın bakmayın.

Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacağız, 2023'e ekonomik güçle gireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize. sahip çıkalım." açıklamasında bulundu.

ATAMALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPTI

Atamalara yönelik de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü atamayla birlikte kamudaki engelli sayımız 66 bine ulaşmış olacak. Son 19 yılda kamuda istihdam edilen engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı." ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERİN ESKİ KOŞULLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında, şu ifadeler yer aldı:

Bu ülkede evinin en ücra köşesinde kilitli bir şekilde insani ihtiyaçlardan yoksun yaşamaya mahkum edilmiş engelliler vardı. Bu ülkede sokağa çıktığında horlanan, kötü muameleler gören engelliler vardı. Normal şartlarda geçimini sağlamakta, evine bakmakta zaten zorlanan ailelerin, engelli bireylerin yükü altında ezildiği dönemler yaşadık.

AİLELERİ YANINDA İHTİYAÇ KARŞILANMASI

Engelli bireylerin aileleri üzerindeki maddi yükleri kaldıracak önlemleri öncelikli olarak aldık. Kendi aileleri yanında bir yere kapatılmadan yaşamalarını sağlayacak ihtiyaçları karşıladık.

EVDE BAKIM ALAN ENGELLİ SAYISI

Geçtiğimiz yıl itibarıyla evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı. Okullarda eğitim alan engelli sayısı 58 binden 320 bine çıktı. Özel öğrenim sınıflarında eğitim gören engelli sayısı da 7 binden 50 bin sınırına çıktı.

ENGELLİ SPORCULARIN BAŞARISI

Hayatın her alanında engellilerimizin hizmetlere erişimini sağlayacak düzenlemeler yaptık. Engellilerimizin önlerinin açıldığında nasıl başarılar gösterebileceklerini spor alanında görüyoruz. Engelli sporcularımız uluslararası yarışmalarda bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandırıyor."