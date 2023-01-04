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    Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim tarihi öne çekilecek mi" sorusuna "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer" diye cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 14:02
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 14:41
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu

    2023 yılına girilmesiyle birlikte Türkiye adım adım genel seçimlere ilerliyor.

    Bir yandan seçim tarihi beklenirken bir yandan da siyasi partiler tarafından çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda Cumhur İttifakı cephesinde seçime yönelik çeşitli senaryolara hazırlık süreci yaşanıyor.

    Seçim her ne kadar 2023'ün Haziran ayında yapılacak gibi görünse de AK Parti kanadı her ihtimal üzerine hazırlığını yapıyor.

    Toplantıda ele alındı

    Dün toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, seçim tarihiyle ilgili alternatif senaryolar ele alındı.

    Kritik bir açıklama geldi

    AK Parti Grup Tolantısı'nda müjdelerini sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erkem seçim tartışmalarına yönelik kritik bir açıklama geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Seçim tarihi öne çekilecek mi?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim tarihi öne çekilecek mi?" sorusuna "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer." diye yanıt verdi.

    "Ben bir tarih açıklamadım"

    "Ben bir tarih açıklamadım. Kamuoyunda ne görüşülür, ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer." diyen Erdoğan, "Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz." ifadelerini kullandı.

    "Öne alınması ile ilgili değerlendirmemiz var"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sular durulmadan olmaz. Öne alınması ile ilgili değerlendirmemiz var." dedi.

     

     

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