Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatta kaldığı sürece faizin enflasyona sebep olduğunu söyleyeceğini bir kez daha altını çizerek belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da ASKON Genel Kurulu'na katıldı.

Erdoğan burada katılımcılara hitap etti.

Ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, daha önce yaptığı faiz değerlendirmelerini tekrarladı.

"FAİZ ZENGİNİ DAHA ZENGİN, FAKİRİ DAHA FAKİR YAPAR"

Erdoğan, "Bir süredir Türkiye ekonomisi yüksek faiz yüksek enflasyon sarmalından kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz.

Şunu unutmayalım biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece batmaya mahkumuz. Türk Lirası, bizim paramız. Biz onunla hareket edeceğiz.

Biz şu dövizmiş bu dövizmiş bunlarla değil, ha bir de hep söyledim yine söyleyeceğim... Faiz aşağı faiz yukarı... Artık lütfen bu işi kitabımızdan çıkaralım. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Bunu bilecek, buna inanacağız ve bununla yolumuza devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz değerlendirmesini yineledi VİDEO

"BU CAN BU TENDE OLDUKÇA"

Birilerinin dediği gibi enflasyon sebep faiz neticedir, böyle bir yanlış yok. Batı'nın kapitalist anlayışına kendini kaptıranlar hala sürüp gidiyorlar.

Bu can bu tende oldukça faiz sebeptir enflasyon sonuçtur." diye konuştu.

"SON YÜKSELİŞLERİN NEDENİ YIL SONU HESAP KAPAMALARI"

Son dönemdeki kur dalgalanmalarına da değinen Erdoğan,

"Bu süreçte elbette önümüze sıkıntılar da çıkıyor. Son dönemde yaşadığımız önemli sorunlardan biri döviz kurundaki dengesiz dalgalanma, diğeri de fiyatlardaki fahiş artıştır. Aldığımız tedbirlerle bu iki sorundan döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur.

"YILBAŞINDA MAKUL SEVİYEDE İSTİKRARA OTURACAK"

Yılbaşından itibaren kurun, bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz. Bunu sağlamak için elimizdeki imkanları da kullanacağız. Amacımız hem iş insanlarımızı hem de vatandaşlarımızı 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri yatırım ve tasarruf kararlarını buna göre verecekleri bir güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır." dedi.