Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu kapsamda da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi

Sergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Tarihçi Murat Bardakçı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserleri tek tek inceledi ve bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, sergi gezisini bitirdikten sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.