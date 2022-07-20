Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde konuşma yaptı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ, dün akşam saatlerinde vefat etti.

Anne Gümüşdağ'ın naaşı, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"Biz hakkımızı kendisine helal ettik"

Cenaze törenine katılan ve kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Fethiye ablamızın çok böreğini yedik. Bazen börek yaptığında ’Tayyip oğlum da yesin’ derdi. Biz hakkımızı kendisine helal ettik, Fethiye ablamız da hakkını bize helal etsin." ifadelerini kullandı.

Siyasi isimler de cenaze törenine katıldı

Cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fethiye Gümüşdağ’ın cenazesine katıldı VİDEO



Spor camiası cenazeye akın etti

İHA'nın aktarımına göre; spor camiasının önde gelen isimleri, Göksel Gümüşdağ'ı acılı gününde yalnız bırakmadı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Teknik Direktör Fatih Terim, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Başakşehir Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti ile Gümüşdağ Ailesi’nin yakınları ve sevenleri katıldı.