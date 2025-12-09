Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti muhakkak kurulacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programına katıldı.

Burada kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yılı aşkın süredir İsrail'in saldırıları ve ablukası altında yaşayan Gazze hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her platformda Gazze'den konuşmayı ihmal etmiyor, mazlumları unutmuyor...

"SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK"

Erdoğan, konuşmasında Suriye'de yaşanan devrim sonrası yeniden inşasında tüm grupların iş birliği yapacağını belirtti.

Güven ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Erdoğan, Filistin halkının çektiği zulme de dikkat çekerek, yıkım altındaki bölgenin yeniden ayağa kaldırılacağını dile getirdi.

"EGEMEN BİR FİLİSTİN DEVLETİ MUHAKKAK KURULACAK"

Filistin'e özgürlük ve barış geleceğini kaydeden Erdoğan, "Egemen bir Filistin devleti muhakkak kurulacak" dedi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Filistin'e ilişkin sözleri ayakta alkışlanan Erdoğan, desteklerin iş birliği içerisinde süreceğine vurgu yaptı.

KKTC GİBİ AYNI DİLİ KONUŞTUĞUMUZ KARDEŞ BİR DEVLET KÜLLERİNDEN DOĞUYOR"

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları şunlar oldu:

Hemen yanı başımızda tıpkı Azerbaycan gibi tıpkı KKTC gibi aynı dili konuştuğumuz kardeş bir devlet küllerinden yeniden doğuyor.



Filistin'de özgürlük ve barış gelecek. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti muhakkak Allah'ın izniyle kurulacak.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ MUTLAKA TUTACAĞIZ"