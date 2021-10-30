ABD Başkanı Joe Biden, G-20'de aile fotoğrafı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce asker selamı verdi. İki lider bir süre sohbet ettikten sonra yerlerine geçti.

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G-20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı.

G-20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

BIDEN, ASKER SELAMI VERDİ

Sonrasında aile fotoğrafının çekileceği alana geçen liderler, burada birbirleriyle selamlaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce asker selamı verdi.

Erdoğan, Biden'ın kendisine asker selamı verince bu tarafa doğru yöneldi ve iki lider bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 liderler aile fotoğrafı için gelişi VİDEO

MACRON'LA DA TOKALAŞTI

Ayaküstü yapılan sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı için kendisine ayrılan bölüme doğru geçti.

Aile fotoğrafından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Zirvesi’nde FOTO-GALERİ

AİLE FOTOĞRAFI

Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

"KÜRESEL EKONOMİ VE KÜRESEL SAĞLIK" KONUŞULACAK

Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak.

SAMİMİ FOTOĞRAFLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile oldukça samimi pozlar verdi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da ağırladığı Angela Merkel ile zirvede de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

O anlar, objektiflere böyle yansıdı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi'nde VİDEO