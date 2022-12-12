Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfedildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar"

Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar.

"Bu yıl 150 kuyuda sondaj programı yaptık"

Saros'ta inşası süren gemilerle gelen doğalgazın ulusal şebekeye aktarılmasını sağlayan tesisin açılışını yakında yapıyoruz. Karada da petrol arama faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Daha önce petrol yok deyip beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Türkiye petrollerinin 40 bin varil olan üretimi bugün 65 bin varile çıktı.

Daha fazla sismik araştırma, sondaj ve verimliliği artırıcı yöntemlerle Cumhuriyetimizin 100. yılında günlük üretimimizi 100 bin varile çıkartmayı hedefliyoruz. Salgın döneminde Türkiye petrolleri arama ve üretim faaliyetlerine hız verdi. 34 yeni keşifle mevcut rezervimize 71 bin varil daha ekledik.

Bu yıl 150 kuyuda sondaj programı yaptık. Diyarbakır'daki kuyularımızda üç yıl önce 22,5 milyon varil rezerv varil keşfetmiştik. Adana'da 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. Yeni açılacak kuyularla buradaki üretimimizi peyderpey artıracağız. Kuyu sayımızı süratle artırarak petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız.

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