Cumhurbaşkanı Erdoğan Galataport'ta vatandaşlarla bir araya geldi Galataport'ta yeni binasına kavuşan İstanbul Modern'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yoğun ilgiyle karşılandı.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir gündemi bulunuyor.

Bir yandan ikinci tur için seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hayata geçirilen projelerin açılışına katılıyor.

Bugün ise İstanbul Modern'in yeni binasının olduğu Galataport'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla fotoğraf çekildi

Türkiye’deki ilk ve en büyük çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'de önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm vatandaşlarla yakından ilgilenerek fotoğraf çekildi.

Seçimi hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan gelen bir vatandaşa da seçimi hatırlatarak oy kullanmasını istedi.

Vatandaşlar dualarla karşıladığı Erdoğan ile gülümseten diyaloglara da girdi.

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın", "Allah ayağına taş değdirmesin Reis" sesleri kameralara yansıdı.