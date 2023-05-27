Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediye etti
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet gönderdi.

21 Mayıs'ta Gaziantep'i ziyaret eden Erdoğan, burada söz konusu çocuklara hediye vermeyi kararlaştırdı.

495 şehit ve gazi çocuğuna bisiklet hediyesi

Gönderilen bisikletler, Valiliği koordinasyonunda, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve kaymakamlıklar tarafından il ve ilçelerde bulunan 495 şehit ve gazi çocuğuna hediye ediliyor.

Dağıtım bu hafta tamamlanacak

Gençlerin ve çocukların ve sağlıklı yaşama özendirilmesi amacıyla farklı yaş gruplarına göre temin edilen bisikletlerin dağıtımı bu hafta tamamlanacak.

Çocukların mutluluğu

Aldıkları hediyelerden dolayı mutlu olduklarını bildiren şehit ve gazi çocukları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlet görevlilerine teşekkür etti.

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