Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi Cudi Gabar’da tarihin en büyük petrol rezervinin keşfedildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek “Her engeli aşacağız, bunu da inşallah sizin için, sizlerle birlikte başaracağız” dedi.

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Türkiye Karadeniz gazının sevincini yaşarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde daha geldi.

Güzel haberin adresi, Gabar oldu.

Erdoğan, terörden temizlenen Cudi Dağı Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil üretim kapasitesi olan petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'nin önü açıldı

Petrol rezervi ile birlikte Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlığının önü daha da açıldı.

Keşfedilen petrol, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden gündemine geldi.

Özellikle gençlere seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor"

Sevgili gençler; dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar’da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık. Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor. Peki, bugünlere nasıl ulaştık? Gelin birlikte bakalım…

"Ülkemiz, bu coğrafyanın zenginliklerinden yıllarca istifade edemedi"

Türkiye, dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip stratejik önemde bir bölgede yer alıyor. Ancak hemen yanı başında petrol ve gaz fışkıran ülkemiz, bu coğrafyanın zenginliklerinden yıllarca istifade edemedi, ettirilmedi. Yıllar önce Merhum Raif Karadağ’ın “Petrol Fırtınası” adlı eserinde, ülkemizin bu kaynaklardan niçin dışlandığı cesaretle anlatılmıştır.

"Meğer elimiz, ayağımız bağlanmış"

Bugünkü başarılarımızı incelediğimizde, bölücü terörden darbeler ve sokak olaylarına kadar Türkiye’ye saplanan hançerlerin gerisindeki sebepleri çok net görebiliyoruz. Meğer topraklarımızdan petrol çıkmaması için terör örgütüyle, siyasi istikrarsızlıklarla, küresel şirketlerle elimiz, ayağımız bağlanmış…

"Neden birilerinin İHA’ları, SİHA’ları hedef aldığını anlıyoruz"

Emperyalist güçlerin bölücü örgüte ve Suriye’deki uzantılarına onca silahı niçin verdiğini; ülkemizi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini artık daha iyi kavrıyoruz. Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA’ları, SİHA’ları ve bunları üreten firmalarımızı hedef aldığını artık çok daha iyi anlıyoruz.

"Kirli tezgahı bozuyoruz, her engeli aşacağız"