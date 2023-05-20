Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmasında şiir okudu: Zulmü alkışlayamam Dün Rami Kışlası Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okudu. O anlar salondan büyük alkış aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi yoğun bir gündemi bulunuyor.

Bir yandan önce 14 Mayıs ardından 28 Mayıs seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte ziyaretlerini de sürdürüyor.

Dün de İstanbul Modern'in Galataport'taki yeni binasını ziyaret eden Erdoğan, ardından Rami Kışlası Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restore edilen ve 250 yıllık geçmişi bulunan kışla, kütüphaneye dönüştürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlik buluşmasını burada gerçekleştirdi.

'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okudu

O anlar henüz yayınlanmazken, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından bir kesit paylaştı.

Yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şiir okuduğu anlara yer verildi.

Mehmet Akif Ersoy’un ‘Zulmü Alkışlayamam’ şiirini okuyan Erdoğan, büyük beğeni topladı.

İşte şiirin sözleri:

"Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım...

-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu..."