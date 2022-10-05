Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Festivali'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Programı'nda gençlere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybedecek tek bir gencimiz dahi yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı 'Tam Bana Göre Programı'nda açıklamalarda bulundu.

"Tam Bana Göre Gençlik Festivali" bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Gençlerin yoğunluk gösterdiği festival ,Başkent Millet Bahçesi'nde 9 Ekim'e kadar sürecek.

Erdoğan'dan Sakarya Türküsü

Grup Toplantısının ardından Ankara'da "Tam Bana Göre Festival" etkinliğine katılan Erdoğan, programda Üstad Necip Fazıl'ın Sakarya Türküsü'nde yer alan şu sözleri okudu;

"Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.

Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!

Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne

"Kaybedecek tek bir gencimiz dahi yoktur"

Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Genel Merkez Gençlik Kollarımız bu yıl ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence ulaşmak için gece gündüz çalışıyor. 40 yılı aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. İstanbul Belediye Başkanlığına giden yolu gençlerimizle birlikte aştık. İnşallah Türkiye Yüzyılını sizlerle inşa edeceğiz.

Kızlarımızın eğitim haklarının gasbedildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği karanlık günler geride kaldı. Bizim hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun kaybedecek tek bir gencimiz dahi yoktur.

"Gayemiz sizi özgür bir Türkiye’de yaşatmak oldu"

Sizler AK Parti Türkiyesi’nde doğdunuz, büyüdünüz. Üniversite kapılarında ikna odalarının kurulduğu o meşhur günleri yaşamadınız. Milletimizin takdiriyle 2002’de göreve geldiğimizden beri en büyük gayemiz sizi özgür bir Türkiye’de yaşatmak oldu. Elbette bedel ödedik, nice odakların saldırına maruz kaldık."

