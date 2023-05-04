Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da: Muhalefete sert sözler Seçime 10 gün kala Giresun mitinginde coşkulu kalabalıkla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Türkiye'de kritik sürece sayılı günler kaldı...

An itibarıyla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 10 gün kaldı.

Seçimlere sayılı günler kalmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ve ilçe ziyaretleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bizim Giresun'a olan sevdamız da Türkiye'ye olan sevdamız da son nefesimize kadar devam edecek. Giresun bizimle birlikte olduğu müddetçe Allah'ın izniyle her engeli aşarız. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Eşimizi dostunuzu da sandığı götürmeliyiz. Bizim Irak ve Suriye'de tepelerine bindiğimiz teröristler yeniden ülkemize musallat olurlar.

Karadeniz'de bulduğumuz gazı kapatırlar, Gabar'da bulduğumuz petrolün üzerine beton dökerler. Ne diyor bay bay Kemal, Selo'yu çıkaracağız diyor. İşte bakın Kandil'den selam geliyor ona ne diyorlar desteğimiz seninle diyorlar.

Bunlar kitapsız bunların dini yok. Benim Kürt kardeşlerim bunların önünü açar mı. Kürt kardeşlerimi çok aldattılar hala da aldatıyorlar. Şimdi Van'a gideceğim orada da anlatacağım.

"Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız"

Teknofest'i hazmedebildiler mi? Aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlar. Ben görüştüm 15 yıldır gelmediler neden?

Elbette ülkede her şey güllük gülistanlık değil. 20 yıl öncesini hatırlıyorum şu sahil yolu var mıydı. Yaptıklarımızı anlatmaya saatler yetmez ama eksikleri de İnşallah yine biz aşarız. Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız.

"Enflasyon yüzde 43'e indi"

Enflasyon geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek.

Temmuz ayında yapacağımız artışlarla çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacağız. Bu ülkenin eğitimden sağlığa her alanda hizmet standardını biz çıkarmadık mı? Nice kuşakların özlemle beklediği hak ve özgürlükleri biz getirmedik mi? Ayasofya'yı biz açmadık mı?

Bizim davamız ülkemizin kazanımlarını daha ileriye taşıma davasıdır. Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır.

"Fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler"

İngiltere'den tefeciler 300 milyar dolar verecekmiş. İnanıyor musunuz? Giresun'a gelmiş fındığa 4 dolar zam verecekmiş, niye bugüne kadar vermediniz? Fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler.

Şimdi buradan Saadet Partili ve Deva Partisi'nden kardeşlerime sesleniyorum Bay bay Kemal'in sizin partinizin değerlerini su istimal etmesine daha ne kadar göz yumacaksınız.

Giresun 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceklerine sahip çıkıyor muyuz? Giresun 14 Mayıs'ta davalarımız daha ileriye taşıyor muyuz?

Gelin Türkiye yüzyılı etrafında kenetlenelim. Biz bu ülkeye efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

Bana diyorlarki sen bu Bay Bay Kemal'e neden uğraşıyorsun bol bol yalan söylüyor nasıl ulaşmayayım belki doğruyu konuşur.

Geçen buraya gelmiş yine yalan söylemiş bizim bunlarla derdimiz yok.

2013'te biz IMF ile bağlarımızı kestik bunlar otel odalarında ne yapıyor. Bize de akıl veriyorlar İMF'den borç alın biz onlarla işimizi bitirdik.

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