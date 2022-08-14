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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret etti

Hacı Bektaş Veli Dergahı ve Müzesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua edip birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.