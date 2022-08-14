- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret etti
- 14.08.2022 - 11:24
- Güncelleme : 14.08.2022 - 11:39
Geçtiğimiz günlerde Hüseyin Gazi Cemevi’nde muharrem iftarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü dolayısı ile Nevşehir’e gitti.
Burada gerçekleştirilen anma programının ardından Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Dergahı ve Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.
AA’nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada dua edip yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Mustafa Şen ve Vedat Demiröz ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da eşlik etti.
“Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin”
Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabında paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşlik ve birlik çağrısına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
“Hacı Bektaş Veli Hazretleri’nin Hakk’a yürüyüşünün 751. yılında Alevi Bektaşi vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır... Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret etti VİDEO