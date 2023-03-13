Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hataylı depremzedelerle bir araya geldi: Tayyip dede biz seni çok seviyoruz Depremin vurduğu kentte konteynerlerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin çocuklarla olan sohbeti yüzleri gülümsetti.

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en şiddetli depremini yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, ülkenin güneyindeki 11 ilde hissedildi ve şehirleri adeta enkaza çevirdi.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen olayın üzerinden 36 gün geçerken, devlet-millet işbirliği ile yaralar sarılmaya başladı.

Bölgede beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar giderilirken, yeni afet konutları için de ilk kazmalar vuruldu.

Öyle ki, yaşanan her doğal afetin ardından 1 yıl gibi kısa sürede vatandaşlar yeni konutlarına yerleştirilirken, yıkıcı depremlerde de hedef 1 yıl olarak belirlendi.

Bu süreçte kimi depremzedeler farklı illerdeki KYK yurtlarına ve otellere yerleştirilirken, kimileri ise tamamlanan çadır ve konteynerlerde yaşamaya başladı.

Devletin tüm kurumları, bakanları, STK'lar, gönüllüler ve Mehmetçik de sahada hummalı çalışmalar yürüterek bölgede hayatın normale dönmesini amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, afetin 2'nci gününden itibaren afetzedelerin yanında oldu.

11 ilde incelemeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı ziyaretlerde de vatandaşların ve minik depremzedelerin yüzünü güldürdü.

Son olarak depremin vurduğu Hatay'a ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile geçici barınma alanlarını gezdi.

İki lider, Katar'ın gönderdiği konteynerlerden kurulan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde incelemelerde bulundu.

"Sizi çok seviyoruz biz"

Burada ziyaret ettikleri bir konteynerde, ailenin çocuklarıyla yakından ilgilenen iki liderin çocuklarla sohbeti yüzleri gülümsetti.

Küçük çocuk, "Tayyip dede, sana Tayyip dede diyeceğiz. Senin adın da Devlet dede. Sizi çok seviyoruz biz." sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanından ayrılmadı.

Erdoğan ise bu sözlere, "Tayyip dede seni yer." şeklinde yanıt verdi.

"Yeni eve taşınacaksınız"

Cumhurbaşkanı, "Bizim evimiz yıkıldı biz de buraya geldik." ifadelerini kullanan çocuğa ise, "Biz size yeni ev yapacağız, yeni eve taşınacaksınız." dedi.

Çocuklar da, "Evet bu da sana yardım edecek." diyerek devlet Bahçeli'yi işaret etti.

Yüzleri gülümseten anlar kameralara yansıdı.