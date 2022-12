Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP, PKK'nın Meclis'teki uzantısıdır

Gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin, PKK terör örgütünün Parlamento'daki uzantısı olduğunu belirterek, "CHP onunla beraber böylece hareket etmiştir, hiçbir yere kaçamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salonda gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ufuk kazandıracak projelerle ete kemiğe büründürecek hedefi belirliyoruz"

Gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100.yıl kutlaması sevincini 85 milyon olarak hep birlikte yaşayacağız. Millet varlığımız açısından taşıdığı öneme uygun şekilde Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak etmek için canla başla çalışıyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nı muhalefet gibi kuru gürültü, içi boş sloganlarla, kimsenin itibar etmediği uyduruk iddialarla değil; özellikle siz gençlerimize ufuk kazandıracak projelerle ete kemiğe büründürecek hedefi belirliyoruz.

TOGG

Şimdi TOGG'u sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. İnşallah birkaç ay sonra TOGG'un Oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız. Ayrıca ülkemiz donanmasının şimdiye kadar gördüğü en büyük askeri gemisi olacak Anadolu'yu yine gelecek sene kullanıma sunuyoruz. Gelecek yıl muharip İHA olan Kızılelma'nın seri üretimi başlıyor, milli muharip uçağımızı da hangardan çıkartıyoruz.

"540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız"

Tasarım, üretim, montaj, yazılım ve testleri tamamen yerli imkanlarla geliştirilen İMECE uydumuzu ve Türksat 6A'yı uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki toplam uydu sayımızı 10'a çıkarmış olacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız.

"Türkiye'nin gerçek potansiyelini göstereceğiz"

Daha çok müjdeyi 2023 yılında paylaşacağız. Türkiye'yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz.

Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağından istifade etmek yerine yabancı komiserlerden medet umanlara Türkiye'nin gerçek potansiyelini göstereceğiz. Bunu siz gençlerle beraber yapacağız.

"2023 seçimlerinde yine hep birlikte bir zafere imza atacağız"

Göreve geldiğimizde Türkiye'ninbir numaralı sorunu terördü.Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek'i çökerttik mi? Çökerttik. Biileri de Suriye'ye turistik seyahat yapacakmış, biz inlerine giriyoruz, onlarsa terörle böyle mücadele ediyoruz. Gençler rehavet yok, inanacağız, çalışacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Allah'ın izniyle yine 2023 seçimlerinde yine hep birlikte bir zafere imza atacağız.

"HDP, PKK'nın Meclis'teki uzantısıdır"

Bir gencin, HDP'li Semra Güzelin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Mecliste yapılan oylamada CHP'nin "hayır" oyu vermesinin nedenini sorması üzerine Erdoğan, "Bu sual çok çok anlamlı. Bizi izleyen tüm milletime hem Cemrenin ağızıyla konuşuyorum hem kendi adıma konuşuyorum, o da şudur; Bu, CHP'nin terör örgütleriyle nasıl iç içe, nasıl el ele olduğunun bir göstergesidir." yanıtını verdi.

HDP'nin, PKK terör örgütünün Parlamentodaki uzantısı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP onunla beraber böylece hareket etmiştir, hiçbir yere kaçamaz. Ama benim CHP'ye oy veren kardeşlerimin artık bunu anlaması lazım, artık bu konuda daha duyarlı davranması lazım. Daha ne olacaktı? Bir teröristle sarmaş dolaş dağlarda, şurada, burada gezip dolaşanlar, daha kendilerini neyle ifade edecekler? Ben inanıyorum ki benim milletim bu terör örgütüne karşıdır, teröristlere karşıdır.

Biz bu kadar teröre kurban verdik, dolayısıyla hala mı bunlar bir şeyleri izah etmenin yoluna gidecekler? Benim milletim Allah'ın izniyle terörle mücadelede devletinin yanında yer alacaktır ve bunlara da gereken cevabı inşallah seçimlerde verecektir. İşte İYİ Partiden 20 kişi, onlar bizimle beraber hareket ettiler ve AK Parti bu noktada Cumhur İttifakı olarak kararlı davrandı, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz."





"Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi"

Dünya Kupası final maçına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, maçtan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Arjantin'in iyi oynayarak kazandığını ve bu yüzden üzülmemesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Erdoğan, "Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi fakat Messi o yaşına rağmen... Yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor, yaş 23, Messi 34 ve her iki tarafı çevirmede Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu. Arjantin'de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupasını almış oldu. Hayırlı olsun diyeceğiz, darısı başımıza." değerlendirmesinde bulundu.

"Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar"

Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak, o onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Orada Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappe, gelecekte o var."





"Savunma sanayisinde ciddi manada gelişmeler var"



"Gelecek yüzyılda dünyayı bekleyen kısa vadeli ya da uzun vadeli olmak üzere iki büyük sorun sizce nedir, Türkiye bu sorunlardan nasıl etkilenir, siz nasıl önlemler alıyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, 2023te ileri teknolojinin tavan yaptığı bir döneme girileceğini, özellikle yazılımın ön plana çıkacağını, yazılım teknolojisinde başarı kaydedenlerin ciddi manada prim yapacağını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mali noktada da öyle, dünyaya koyacakları ağırlıkta da öyle. Bütün bunlarla beraber en yoğun alanlardan bir tanesi malum uzay teknolojisi. Uzay teknolojisinde ciddi manada gelişmeler var. Savunma sanayisinde ciddi manada gelişmeler var.

Bakın Türkiye savunma sanayisinde şöyle bir atak yaptı ve bu atakla birlikte bütün dikkatler Türkiye'nin üzerine çevrildi. Buna tüm Batı dahil, Amerika dahil, hepsi. Hatta bizdeki bu teknolojiyi alma gayretleri var. Hep beraber bu işi başaracağız ve inşallah Türkiye bu sıçramasını da devam ettirecek."





İlaç sanayisi



Erdoğan, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli projeleri destekleyen bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruyu, şöyle yanıtladı:

"Sağlık teknolojileri olarak mı bakacağız yoksa ilaç sanayisi olarak mı bakacağız. Burada ilaç sanayi olarak değerlendirmemizi yaparsak çok daha isabetli olur diye düşünüyorum. Çünkü ilaç sanayisinde bu son dönemde bizde de sıkıntı var. Bu konuyla ilgili olarak da Sağlık Bakanımıza, ilgili arkadaşlara Ne gerekiyorsa yapacağız dedik, 900e yakın ilaç eksikliği maalesef vardı, şimdi onları da süratle gidermeye başladık."

"Özel kalemim veya dışişleri bakanım, onlar ağırlıklı notları alıyorlar"



Bir genç, Erdoğan'a "Yıllardır çok not tutuyorsunuz. Yanınızda, her detayı teker teker not alan insanlar var. Yanınızda her şeyi hatırlatabilecek insanlar olmasına rağmen neden hala özenle, titizlikle not tutuyorsunuz?" diye sordu.

Not tutmanın kazandırdığı bazı faydalar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Özellikle diplomaside diyelim ki herhangi devlet başkanıyla görüşürken orada gerekli olan bazı notları onlar anlatırken almış oluyorum. Ama bunun yanında, yanımdaki özel kalemim veya dışişleri bakanım, onlar ağırlıklı notları alıyorlar." diye konuştu.

Gençler alkışladı

Programdan sonra sanatçı Canan Anderson konser verdi. Anderson'un konserinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Müzik Topluluğu sahne aldı.

Topluluğun solisti Fikrimin İnce Gülü şarkısını seslendirdiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mikrofonu uzattı.

Şarkının nakarat kısmına eşlik eden Erdoğan'ı, salondaki gençler coşkulu şekilde alkışladı.