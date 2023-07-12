Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ikinci oturumunda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi.

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NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı, NATO Zirvesi'nde ikinci gün toplantıları başladı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada temaslarını sürdürüyor.

Dünyanın odaklandığı toplantılar, dış basında da geniş yer buluyor.

Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Dün yoğun bir görüşmesi olan Erdoğan, bugün de liderlerle bir araya geliyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Görüşmede, ülkeler arası iş birliğinin sürdürülmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ön planda tutuldu.

Türk heyeti de eşlik etti

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.