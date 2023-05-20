Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'BanaSenLazımsın' serisi: Milletin en sevdiği Lider Seçim öncesi sosyal medya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan 'BanaSenLazımsın' sloganıyla paylaşılan videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez paylaşımda, Erdoğan'ın her yaş grubundan gördüğü sevgi seline yer verildi.

ensonhaber.com

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine kilitlendi.

İlk turun geride kaldığı ve meclis çoğunluğunun AK Parti'de olduğu seçimlerde, Cumhurbaşkanı adayı ikinci turda kesinleşecek.

28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek olan milyonlarca seçmen, kararını vererek 5 yıl boyunca görev alacak Cumhurbaşkanını seçecek.

Bu süreçte sahada hareketli anlar yaşandı. Adaylar yurt genelinde mitingler düzenleyerek seçmenlerle bir araya geldi.

Öte yandan sosyal medyada da tam bir seçim atmosferi hakim oldu. Öyle ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenler de büyük bir mücadele ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a slogan

Bu kapsamda seçim reklamları ve şarkılarının yanı sıra sürece bir de slogan eklendi.

Dillerdeki slogan ise, 'BanaSenLazımsın' oldu.

Hazırlanan etikete binlerce sosyal medya kullanıcısı, videolarla destek verdi.

'Milletin en sevdiği Lider'

Bu videolar ise Kandil'in muhalefete desteği, savunma sanayideki projelere yöneltilen eleştiriler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki etkin varlığı ile hazırlandı.

Seriye ise yeni bir video daha eklendi. Bu kez videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7'den 70'e her yaş grubundan gördüğü sevgi seline yer verildi.

'Milletin en sevdiği Lider' başlığıyla paylaşılan video sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.