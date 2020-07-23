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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez Ayasofya Camii'nde

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez Ayasofya Camii'nde

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Devlet Bahçeli de eşlik etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.07.2020 - 19:50
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez Ayasofya Camii'nde

    Bir devir son buluyor, Ayasofya nihayet ibadete açılıyor...

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geldi.

    ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİ HEYET, AYASOFYA'YI SON KEZ İNCELEDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Emine Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun,AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.

    Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez Ayasofya Camii'nde #1

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYASOFYA CAMİİ'NDE 1 SAAT KALDI

    Ayasofya Camii'nde 1 saat kalan Erdoğan, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

    Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaşın Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için beklediği görüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez Ayasofya Camii'nde #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez Ayasofya Camii'nde #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez Ayasofya Camii'nde #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez Ayasofya Camii'nde #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez Ayasofya Camii'nde #6

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