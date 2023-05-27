Cumhurbaşkanı Erdoğan ile down sendromlu İbrahim'in diyaloğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koruması ve onu şikayet eden manevi oğlum dediği down sendromlu İbrahim Ertepe'yi barıştırdı.

İHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Topkapı Anıt Mezarı ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyareti esnasında manevi oğlum dediği down sendromlu İbrahim Ertepe, korumasını Cumhurbaşkanı'na şikayet etti. İkisini de barıştırdı Yürek ısıtan o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim’e “Onlar seni özel severler. Sen şöyle bir sarıl” dedi. Koruma ile İbrahim sarılarak barışırken, yürek ısıtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sevenler kavuştu Öte yandan ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaşanan o anları sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanımız ve Bizim İbo. Sevenler kavuştu” açıklamasıyla paylaştı.