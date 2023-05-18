Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlar Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakültelerin kurulması ve bir fakültenin de adının değiştirilmesi ile Niğde'deki bir alanın Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine ilişkin kararlar yayınlandı.

AA Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla Ordu Üniversitesi'nde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Selçuk Üniversitesi'nde Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması ilan edildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne bağlı İslami İlimler Fakültesi'nin adının İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilmesine 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildi. Özel Endüstri Bölgesi Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi de 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun 4/Ç maddesi gereğince kararlaştırıldı.