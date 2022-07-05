Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz'da İran'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşlarıyla diplomatik temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son olarak 19 Temmuz Salı günü İran'a günübirlik ziyarette bulunacağı bildirildi.

Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Son ziyaret 2018'de gerçekleştirildi

Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'le üçlü zirve gerçekleştirmek için 7 Eylül 2018'de İran'a gitmişti.