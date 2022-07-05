Petrol
111.87
-1.44%
Euro
17.5454
0.05%
Dolar
17.0271
1.19%
Altın
984.04
0.64%
Borsa
2399
0.00%
Bitcoin
331.623
-0.13%
BTXN Coin
6.58
-5.45%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a gidiyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz'da İran'ı ziyaret edecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 14:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a gidiyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşlarıyla diplomatik temasları sürüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son olarak 19 Temmuz Salı günü İran'a günübirlik ziyarette bulunacağı bildirildi.

    Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da bir araya gelmesi bekleniyor.

    Son ziyaret 2018'de gerçekleştirildi

    Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan en son, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'le üçlü zirve gerçekleştirmek için 7 Eylül 2018'de İran'a gitmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran a gidiyor #1


    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Jennifer Lopez, erkeklerin en kullanışlı olduğu yaşı açıkladı
    Magazin

    Jennifer Lopez, erkeklerin en kullanışlı olduğu yaşı açıkladı

    TSK, yıkılan köprü için harekete geçti
    Gündem

    TSK, yıkılan köprü için harekete geçti

    Görüş Bildir