Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Kralı ve Başbakanı ile görüşeceği İspanya gezisi bugün başlıyor. İki gün sürecek ziyarette ana gündemin, Gazze'deki İsrail katliamı olması bekleniyor.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı gezilerine kaldığı yerden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, iki günlük resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya'ya gidecek.

Erdoğan temaslarının ilk günü İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile görüşecek. Yarın ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelecek.

Türkiye ile İspanya arasında hükümetler arası 8. zirve, siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki "kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" hedefiyle 13 Haziran Perşembe günü İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak. Erdoğan ve Sanchez zirveye başkanlık yapacak

Gündemde Gazze olacak

Cumhurbaşkanı'nın temaslarında en önemli başlıklardan biri Gazze olacak. İspanya, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıdığını ilan etmiş, Erdoğan da bu kararı takdirle karşıladığını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın, İspanyol muhataplarıyla detaylı değerlendirmeler yapması bekleniyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış öncelikli başlıklar arasında.

Ziyarette, küresel gelişmeler ve Türkiye-İspanya ilişkileri de masada olacak. Erdoğan, Başbakan Sanchez'le birlikte Türkiye ve İspanya arasındaki 8. Hükümetlerası zirveye başkanlık edecek.

Zirvede ticaret, finans, kültür ve spor alanlarında birçok anlaşmanın imzalanması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk ve İspanyol iş insanlarının bulunacağı iş forumunun açılışına da katılması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)