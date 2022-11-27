Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Stadı'nda 96 bin vatandaş ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, 2023 zaferine kimsenin engel olamayacağını vurguladı.

2023 seçim süreci için start verildi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı"nda, coşkulu kalabalık ile bir araya geldi.

Galatasaray Stadı'nda düzenlenen İstanbul Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak vatandaşları selamladı.

Çocukları kucaklayıp, vatandaşlarla el sıkışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 96 bin AK Partili'ye hitap ederek, 2023 seçimlerinde zafer elde etmenin önüne kimsenin geçemeyeceğinin altını çizdi.

"2023'e kadar dokunulmadık gönül bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"İstanbul'da 2023'e kadar dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bugün burada İstanbul'daki 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısı ile biraradayız. Aynı çalışmayı 81 vilayetimizin tamamında gerçekleştireceğiz. Dün Konya'daydık, çarşamba günü Artvin'deydik.

Durmadan, usanmadan, yılmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz kuru sıkı atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Buluşması'na katıldı VİDEO

"Seçime kadar her haneyi 2 kez ziyaret edeceğiz"

Geçtiğimiz hafta sadece bir günde İstanbul'un 39 ilçesinde 200 bin haneyi ziyaret ederek bu doğtultuda ilk adımı başarıyla attık. Seçime kadar her haneyi 2 kez ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz.

"Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun..."

Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun biz sahayı emekle, kalple, azimle, fedakarlıkla ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız. Partimizin bu günlere ulaşmasında katkı veren her bir kardeşime de şükranlarımı sunuyorum. AK Parti, milletin partisidir. Bu partinin kurucusu da bundan sonra onu daha da güçlendirerek devam ettirecek olan da bizatihi milletimizin ta kendisidir."

"Bu şehri Türkiye Yüzyılı'na taşımaya hazır mıyız?"

Bu kadro inşallah 2023'te bir kez daha bayrağı zirveye dikecektir. Ey İstanbul, bu şehri fert fert, hane hane, sandık sandık, ilçe ilçe Türkiye Yüzyılı'na taşımaya hazır mıyız? Bizler birbirine kenetlenmiş parmaklar gibi saflarımızı sıkı tuttukça önümüze hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar vız gelir. Demokrasi ve kalkınma hamlesini ileriye taşıyarak ülkemizin üzerinden vesayetin gölgesini nasıl kaldırdıysak içerde ve dışarda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek inşallah 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız, çöpe...

"Milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız"

İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan finanstan teröre her aracı kullanan küresel baronlara emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. Milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız. İnşallah bu oyunu da bozacağız. Bu hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız.

"Aynı şekilde ikamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleriyle temasa geçeceğiz"

Tüm genel merkez yöneticilerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza, milletvekillerimize görev veriyorum. Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ve mahalle temsilcileriyle en kısa sürede bir araya geleceğiz. Aynı şekilde ikamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleriyle temasa geçeceğiz. Her bir üyemizi partimize yeni bir üye kazandırması için teşvik edeceğiz. Kendimizden başlayarak, halka bu seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız.

"Zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez"

Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez. Varsın birileri kendi kendilerine gelin güvey olmaya, kendi kısır dünyalarında davul zurna çalmaya, sanal mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan insanımıza gideceğiz. Doğrudan insanımızla konuşacağız. Doğrudan insanımızın gönlüne hitap edeceğiz.

Siyaset, insanla yapılır. Şayet siyaseti şekillendirmek, medyaya, dedikoduya, sanal mecralara kalsaydı bırakın iktidar olmayı bize bu ülkede yağmurlu havada bir bardak su vermezler, tek bir nefes bile aldırmazlardı. Kazandığımız her zaferin gerisinde milletimizle aramızda kurduğumuz o güçlü bağ, paylaştığımız muhabbet, ortak istikamet vardır. Milletin gücünün üstünde bir güç görmedik, tanımadık, şahit olmadık. 15 Temmuz bunun en büyük ispatıdır.

"Bunu AK Parti yapar"

Ülkemizin bugün yaşadığı sorunları çözebilecek yegâne vizyona, kadroya sahip tek parti biziz. Muhalifler bile alenen inkar edemeseler bile bu gerçeği dost ortamlarında ifade etmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Son bir ayda TOKİ'nin 500 bin konut, 1 milyon arsa kampanyasıyla, Togg'un üretime geçmesiyle, dünyanın en yüksek barajından biri Yusufeli Barajı'nın su tutmasıyla başlamasıyla, 7 yılda baraj kendini finanse edecek. Bunu AK Parti yapar.

Bu yola durmadan, usanmadan, yılbaşından itibaren aldığımız tedbirlerin neticesini daha iyi görmeye başlayacağız. Sizlerin özellikle yeşertmediğiniz, bakmadığınız her umut bahçesi ayrık otlarının istilasına uğramaya devam edecektir.

"Şehitlerle beraber topraklar vatan oluyor"

Pençe-Kilit'te, Suriye'de 480 teröristi etkisiz hale getirdik. Şehitlerimiz var. Rabbim şehitlerimizi sevgili habibine komşu eylesin. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip eylesin. Şehitlerle beraber topraklar vatan oluyor. Hayatlarının baharında toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim inancımızda şehitler ölmez.

Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek tarih önünde boynumuz bükük kalır. Bize boyun bükmek yakışmaz."