Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitinginde gündem olan Hüseyin Dede ile fotoğraf çektirdi Büyük İstanbul Mitingi'nde metronun merdivenlerini yürüyerek çıkarken görüntülenen Hüseyin Bayraktar Bahçelievler mitinginde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

AA & Ensonhaber

Türkiye’de seçim heyecanı hakim.

Büyük günde saatler kala, siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları son mitinglerini gerçekleştirdi.

Siyasi gündeme damga vuran mitinglerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük İstanbul Mitingi oldu.

Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen mitinge, tam olarak 1 milyon 700 bin kişi katıldı.

Metro krizine rağmen mitinge katıldı

Güne vatandaşların coşkulu kalabalığı damga vururken, öne çıkan bir olay da, 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar oldu.

Büyük İstanbul Mitingi’ne katılmak üzere alana yetişmeye çalışan Hüseyin Dede, İstanbul’un bir çilesi haline gelen metro krizine takıldı.

Metrodaki yürüyen merdivenlerde yaşanan sorun Hüseyin Dede’yi engelleyemedi.

Erdoğan'a yetişmek isteyen yaşlı bir amca ise tüm aksaklıklara rağmen, havalimanına kadar yürüyerek gitti.

Hüseyin Dede'ye Togg sürprizi

Havalimanı metrosunun yürüyen merdivenleri çalışmadığı için merdivenleri yürüyerek çıkan amcaya gençlerden biri 'sakin ol, dinlen biraz' demesine rağmen söz dinlettiremedi.

Bu anların sosyal medyada yayılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Hüseyin Dede’ye ulaştı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise Hüseyin Dede’yi ziyaret etti.

Bahadır, belediyeye ait yerli otomobil Togg'a bindirdiği Hüseyin Dede’yi gezdirdi.

Bir araya geldiler

Tüm bunların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bahçelievler’de yeniden vatandaşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu mitingini de kaçırmak istemeyen Hüseyin Dede, alana gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Dede ile görüştükten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.