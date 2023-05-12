Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da: Coşkulu kalabalığa sesleniyor İstanbul Sultangazi'de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde masaya döndüren de Muharrem İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandili bay bay Kemal'in amigosu haline getiren de aynı güçtür" dedi.

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İstanbul Sultangazi'de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde masaya döndüren de Muharrem İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandili bay bay Kemal'in amigosu haline getiren de aynı güçtür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Miting yolundakiler hariç bugün alanda 50 bin kişi var. Sultangazi'de vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul'un pazar günü sandıkları patlatması lazım.

Koalisyon masasını nasıl bri hırs ve rövanş duygusuyla hareke ettiği anlaşılıyor. Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Anlaşılan o ki şimdi de aynı yöntemle devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Meral Hanım'ı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndürenle, İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren aynı güçtür. Kandil'i Bay Bay Kemal'in amigosu haline getiren de aynı güçtür. Sanmayın ki o güç Kılıçdaroğlu'dur.

Bay Bay Kemal seni görünce biz çöpü, çamur, susuzluk anlıyoruz. Peki bu kardeşiniz İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğu zaman susuzluk bitti mi? Çamurdan kurtulduk mu? Şimdi Selo'yu kurtaracak..."

Ayrıntılar gelecek...