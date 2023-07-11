Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir görüşme gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Birçok liderle görüşme gerçekleştiren Erdoğan, son olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin sürdürülmesi, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konular ele alındı.

"İtalya ile güçlü iş birliğimiz sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, görüşmeye dair şu paylaşımda bulunuldu:

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Vilnius'ta bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye, NATO müttefiki olduğu İtalya ile güçlü iş birliğini sürdürecek.

Türk heyeti de görüşmeye eşlik etti

Heyetlerin de katıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.