Cuma namazı için Kadıköy'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki resmi temaslarının ardından yurda dönüş yaptı.

Cuma namazını Kadıköy'de kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami açılışına katıldı.

Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

"ÜZERİMİZDE EMEĞİ OLAN BİR HOCAMIZDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygıdeğer kardeşlerim, her şeyden önce bugün açılışını yapmış olduğumuz caminin tüm müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum. Hocamız üzerimizde çok emeği olan bir hocamızdı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'de cami açılışına katıldı VİDEO



"GÜZEL BİR ESER ORTAYA ÇIKMIŞ OLDU"

Açıklamalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alimlerin öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük. Böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da tüm Kadıköy İmam Hatip'tekiler için büyük bir fırsat, bu çevre içinde büyük bir fırsat.

Mimarisi çok güzel oldu, yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. Güzel bir eser ortaya çıkmış oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Bütün Kadıköy İmam Hatip'teki öğrencilerimize bu camimizi en güzel şekilde zenginleştirmelerini istiyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın." dedi.