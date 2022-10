Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul olmazsa olmaz

Dünyanın en çok odaklandığı konu olan çevreciliği Kanal İstanbul projesi ile ileriye taşıyacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kanal İstanbul olmazsa olmaz” dedi.

“Kanal İstanbul” projesi ile Türkiye deniz yolu alanında devrim niteliğinde bir atılımı gerçekleştirmiş olacak.

Muhalefetin özellikle karşı çıktığı bu proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asla geri adım atmıyor.

Ticaret hacmi artacak

Kazakistan gezisi dönüşünde gündeme dair merak edilen soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal İstanbul ile ilgili de önemli bir değerlendirme geldi.

İstanbul Boğazı’ndaki ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını söyleyen Erdoğan, bunun da ciddi sıkıntılar doğurabileceğini dile getirdi.

“İstanbul Boğazı'ndaki sıkıntılar belli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. 2030'a geldiğimizde bu 25 milyar tona çıkacak. Ticaret hacminin hareketliliğinin yüzde 90'a yakını denizden sağlanıyor. Sonuçta bugün İstanbul Boğazı'ndaki sıkıntılar belli. Önümüzdeki yıllarda bu çok daha artacak.” dedi.

“Kanal İstanbul olmazsa olmaz”

Tüm bunlar doğrultusunda Kanal İstanbul’un önemine işaret eden Erdoğan, “Bizim doğu-batı aksında Orta Koridor'daki hedeflerimiz var. Kuzey Koridor'da yaşanan sıkıntılardan dolayı Orta Koridor'a büyük bir yük binecek. Bunların hepsi düşünüldüğünde, özellikle kuzey-güney aksında Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Önümüzdeki günlerde, yıllarda bu çok çok daha gündemimizde olacak.” diye konuştu.

“Çevrecilikte de dünyaya örnek bir ders vereceğiz”

“Bizim de bir taraftan planlamalarımız, fizibilitelerimiz devam ediyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın şu anda en çok odaklandığı konu çevrecilik. Biz Kanal İstanbul ile çevrecilikte de dünyaya örnek bir ders vereceğiz. Boğaz'da bir defa ciddi manada bir çevre tehdidi var. Her an, her şey olabilir. Biz, hiçbir zaman Sarayburnu'ndaki, Selimiye'nin önündeki Independenta yangınını unutmayız. Zaman zaman yalılara bindiren gemileri unutmayız.”

“Kanal İstanbul ile bütün bu sıkıntıları ortadan kaldırmış olacağız”

Erdoğan, “Şimdi bizim Kanal İstanbul ile bütün bu sıkıntıları ortadan kaldırmış olacağız. Bugün Bakırköy, Samatya sahillerine baktığınızda günlerce beklemeler, birikmeler var. Bir de Karadeniz'deki birikmeler var. Yarın bunlar çok çok daha artacak. Bir de gemi boyutları çok büyüdü. Yüzde 30'u da tehlikeli madde taşıyor. Riskin boyutları çok daha arttı. Bundan 10 yıl önceki 3 tane gemi, şu anda tek gemi oldu. Sayı bir miktar azaldı ama risk daha da büyüdü. Gemi sayısı azaldı ama taşınan yük miktarı tam yüzde 40 arttı son 10 senede.” dedi.