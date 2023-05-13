Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'deki teröristler neyse Bay Bay Kemal de o Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teröristlerle iş birliği içinde olduğunu belirterek, Kandil'deki terörist neyde Kılıçdaroğlu'nun da o olduğunu söyledi.

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Türkiye yarın sandık başına gidiyor.

Tarihi seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul turunda.

Erdoğan, bu kapsamda son mitingini Kasımpaşa'da yaptı.

Cumhurbaşkanı burada muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"Bunlar talimatı Kandil’den alıyorlar"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dağdaki teröristten farkı olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

Bay Bay Kemal ve masa etrafındaki arkadaşları talimatı Kandil’den alıyorlar. Kandil’de kimler var? Teröristler var. Şimdi bu teröristlere biz bu ülkeyi teslim edebilir miyiz? Biz ülkemizi böldürtür müyüz?

"Kandil'deki teröristler neyse bay bay Kemal de o"

İşte şu anda bu yuvarlak masanın etrafındakiler bunlarla işbirliği halinde. Bay Bay Kemal bölücü. Teröristlerle iş birliği halinde.

Kandil'deki teröristler neyse bay bay Kemal de o. Biz Cumhur İttifakı olarak ülkemizi böldürtmeyiz.

Yarınki seçimle inşallah gümbür gümbür sandıklardan çıkacak. ülkemizi bölmek isteyenlere de gereken dersi vereceğiz.