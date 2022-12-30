Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını samimiyetle destekliyoruz" dedi.

2022'nin son ikili görüşmelerinden biri daha sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'i İstanbul'da ağırladı.

Bugün Vahdettin Köşkü'nde bir araya ikili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı.

"AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz"

Karadağ’ın AB’ye tam üye olmasını sonuna kadar desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

“İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatı bulduk. Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz. Karadağ'da barış ve istikrarı önemsiyoruz. NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını, samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'ın AB’ye tam üye olmasını destekliyoruz VİDEO

"Barışa katkı sağlıyoruz"

Şu anda Karadağ'daki Türk yatırımcıların sayısı 3 bin 800. Bu çok önemli bir adım. Özel sektörümüzün Karabağ'daki başarılı çalışmalarını sürdüreceğine eminim. TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir.

Balkanlar başta olmak üzere çok önemli değerlendirmeler yapma fırsatı bulduk. Balkanlar ve Karadağ'da istikrara katkı sağlıyoruz. Barışa katkı sağlıyoruz. Karadağ'ın Avrupa Birliği'yle bütünleşme çalışmalarını takip ediyoruz.



“Önemli bir toplantıydı”

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç de “Bugün İstanbul'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu davetten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Birçok alanları ele almıştık, ekonomik gelişmeleri konuşmuştuk. Altyapı, enerji, su, ormancılık, sağlık ve eğitim alanında konuları ele aldık. Yeni ticari hacmin büyümesi konusunda konuşmuştuk. Eğer gelişeceksek, ileri gideceksek güvenli bir şekilde gitmeliyiz. Bugün dostane ve açık görüşmeler gerçekleştirdik. Dostane ilişkilerimizin gelişmesinde önemli bir toplantı olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.