Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na ve Asya’da İşbirliği Konferansı’nın 6’ncı zirvesine katılmak üzere Astana’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenecek zirvelere katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı "TUR" ile Astana’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Öğle saatlerinde Kazakistan'da olması bekleniyor

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan uçağın öğle saatlerinde Astana’da olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki zirveye katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’da bugün Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim’de de Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6’ncı Zirvesi’nde devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.

Erdoğan-Putin zirvesi

Astana Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti ViDEO





