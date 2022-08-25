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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse salavattan tekbirden rahatsız olmasın

    Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yılı kapsamında Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yapıyor.
    • 25.08.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 15:19
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse salavattan tekbirden rahatsız olmasın

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yılı kapsamında Ahlat'ta düzenlenen etkinlik açıklama yapıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, "Kimse duadan, tekbirden rahatsız olmasın. Bu dualar tekbirler kökeni inancı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istiklali ve istikbali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır." ifadelerini kullandı.

    AYRINTILAR GELİYOR


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