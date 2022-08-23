Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne hitap eden Erdoğan, Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımadığını ve Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne hitap etti.

Zirveye gönderdiği görüntülü mesajda Erdoğan, Kırım'ın yanı sıra Ukrayna konusunda da önemli mesajlar verdi.

Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla kurulan platformu isabetli bulduklarını ve desteklediklerini bildiren Erdoğan, desteklerini geçen yıl Kiev'de düzenlenen kuruluş zirvesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bizzat katılımıyla gösterdiklerini, önümüzdeki dönemde platformun çalışmalarına her düzeyde katkı vermeyi sürdüreceklerini ifade etti

Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımadığını, bu adımın gayrimeşru ve hukuk dışı olduğunu ilk günden beri açıklıkla savunduğunu vurgulayan Erdoğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kırım Platformu'nun kuruluşunun 1'inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu zirvede sizlere hitap etmekten memnuniyet duyuyorum.

Nazik davetleri için Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelensky'ye teşekkür ediyorum. Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla kurulan platformu isabetli buluyor ve destekliyoruz. Bu desteğimizi geçtiğimiz yıl Kiev'de düzenlenen kuruluş zirvesine dışişleri bakanımızın bizzat katılımıyla göstermiştik. Önümüzdeki dönemde de platformun çalışmalarına her düzeyde katkı vermeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım, Ukrayna'nın ayrılmaz parçası ViDEO





"Kırım'ın iadesi, uluslararası hukukun gereğidir"



Bu sadece hukuki değil ahlaki temelleri de olan ilkeli bir duruştur. Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi birliğinin korunması sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir.

"Soydaşlarımız, Türkiye'nin öncelikleri arasındadır"

Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım-Tatar soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de Türkiye'nin öncelikleri arasındadır. Kırım Tatarı vatandaşlarımız Kırım'daki gelişmelerin yakın takipçileridir. Bu vesileyle geçen sene platformun Kiev'deki ilk zirvesine katıldıktan sonra gözaltına alınan Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal ve arkadaşlarının bir an evvel evlerine ve ailelerine kavuşmaları beklentimizi tekrarlıyorum."

Erdoğan, tarih boyunca büyük acılara maruz kalan Kırım Tatarlarının kendi ana yurtlarında barış içinde yaşamanın haklı mücadelesini verdiklerini, Türkiye'nin bu süreçte Ukrayna hükümetinin ve Kırım Tatarlarının yanında olmayı sürdüreceğini dile getirdi.

“Savaşın bitmesi tüm dünyaya derin bir nefes aldıracak”

24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi gerektiğini savunduklarını belirten Erdoğan, Türkiye olarak bu amaçla diplomasi kanalını işler hale getirmek için büyük çaba harcadıklarını vurguladı.

Mart ayında Antalya'da yapılan Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı ve akabinde İstanbul'da ev sahipliği yaptıkları barış görüşmeleri ile son olarak tahıl konusunda varılan anlaşma gibi önemli ve somut başarılar elde ettiklerini anımsatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"18 Ağustos'ta Lviv'e yaptığım ziyarette bu tavrımızı bir kez daha ortaya koyduk. Ancak yakalanan ivmenin korunması ve kalıcı sonuçlara dönüşmesi tarafların barış yolunda atacağı adımlara bağlıdır. Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan sürdürmeye kararlıyız. Savaşın bitmesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil tüm dünyaya derin bir nefes aldıracaktır. Bu düşüncelerle Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tekrarlıyor, bölgemizin en kısa zamanda yeniden barış iklimine kavuşmasını diliyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyor, en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

