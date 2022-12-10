Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.095
0.12%
BTXN Coin
4.99
-1.38%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 1 ay içinde havalanacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 1 ay içinde havalanacak

    Samsun'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılelma'nın 1 ay içinde havalanacağını ifade ederek "Allah nasip ederse, 1 ay içinde Kızılelma da havalanırsa olay farklı bir yöne gitmiş olacak" dedi.
    • 10.12.2022 - 19:55
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 20:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, savunma sanayide başarılı adımlar atmaya devam ediyor.

    Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojilerle birlikte üretilen insansız hava araçları Türk Ordusu'nun gücüne güç katmayı sürdürüyor.

    Türkiye'nin ilk insansız hava aracı (İHA) uçağı olan Bayraktar Kızılelma milli ve özgün olarak geliştirildi.

    "Kızılelma 1 ay içinde havalanacak"

    Samsun'da "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılelmanın 1 ay içinde havalanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Bakalım o ithale elemanların ne kadar beyinleri çalışıyor, gelsin onları görsün. Bunlar buülkeyi ne sanıyorlar? Hadi git Baykar'a, al o ithal elemanları yanına. Git Baykar'a, görsünler. Bak bakalım İHA, SİHA, Akıncılar'a. Şimdi de yenisi geliyor. Kızılelma'yı görsünler. Allah nasip ederse, 1 ay içinde Kızılelma da havalanırsa olay farklı bir yöne gitmiş olacak."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 1 ay içinde havalanacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 1 ay içinde havalanacak #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 1 ay içinde havalanacak #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 1 ay içinde havalanacak #3


    Hulusi Akar: Yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi
    Gündem

    Hulusi Akar: Yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Fikirci Bey yazdı: SİYASİ SAPIK
    Gündem

    Fikirci Bey yazdı: SİYASİ SAPIK

    Görüş Bildir