Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı

KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bugün kuruluşunun 39.yıl dönümü..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayınladı.

"Türkiye, KKTC'nin yanında olmayı sürdürecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.