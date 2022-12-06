Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesini anlattı. Terörü kaynağında yok ettiklerini anlatan Erdoğan, "Çıkmış birileri diyor ki Kobani'yi şöyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız. Kobani bitti ya" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Suriye meselesi ve terörle mücadeleye değindi.

"Terörü yerinde bitiriyoruz"

Terörü kaynağında kurutmak için operasyonları sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Türkiye terörle mücadelede bütün engelleri aşmış ve terörü yerinde, yani bu terör eğer Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil, Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. Mücadelemiz bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani bitti VİDEO

"Kobani bitti ya"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözü Kobani'ye getirirken, "Şimdi çıkmış birileri diyor ki Kobani'yi şöyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız. Kobani bitti ya. Neyi yapamazsınız?

İdlib'de Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirler ne ise bu tedbirleri her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin. Türkiye onlar için artık öyle bereketli bir yer değil." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında savunma sanayisindeki atılımlara işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

Savunma sanayisinde yerlilik yüzde 80

"Buraya girmeye kalktıkları anda burası onlar için boğulacakları bir yerdir. Türkiye her yönüyle, bütün imkanlarıyla, savunma sanayisiyle, işte göreve geldiğimizde yerlilik yüzde 20'ydi. Şimdi yüzde 80.

"Bütün mühimmatını kendisi üreten bir Türkiye var"



Mermisini üretemeyen bir Türkiye varken, bugün artık mermisini bırakın, bütün mühimmatını kendisi üreten bir Türkiye var. İHA'sıyla, SİHA'sıyla, Akıncı'sıyla, F-16'larıyla... Bütün savaş uçaklarının mühimmatını kendisi üreten bir Türkiye var. 'Ne olur bize gönderin' diyen bir Türkiye yok."