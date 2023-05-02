Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Konya'da yoğun ilgi

AA & Ensonhaber

Seçime 12 gün kala, seçim çalışmalarını da tüm hızıyla sürüyor..

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya mitingine katıldı.

Burada Karapınar GES, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılışını gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konyalıları selamladı.

Mitinge katılım sayısına değinen Erdoğan, "Şu anda karşımda 140 bini aşkın Konyalı var. Maşallah, bu ne aşktır Konya" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şimdi Konya'da 140 bin kişi var. Antalya'da 100 bin kardeşimiz vardı. Bay bay Kemal yanındakilerle birlikte bunlar emri nereden alıyor, Kandil'den alıyor. Biz de emri Allah'tan alıyoruz. Konya gereken dersi 14 Mayıs'ta verecektir. Maşallah yine meydanlara sığmayan bir Konya görüyorum karşımda. Bu meydanda iradesine, istikbaline sahip çıkan bir Konya görüyorum.



Sevdanız için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Konya'nın 'hayır' dediğinden hayır gelmez, Konya'nın 'evet' dediğine de şer bulaşmaz. Konya birliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olacaktır.