Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin rahatsızlıklarına rağmen Körfez ülkeleri ile ilişkileri geliştirerek devam ettireceklerini söyledi.

Türkiye, Körfez ülkeleri ile ilişkilerinde yeni bir yola girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı ağırlamıştı.

Cumhurbaşkanı bugün temaslarda bulunmak üzere de Katar'a gitti.

Erdoğan, Katar'a hareket etmeden önce İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a, Körfez ülkeleri ile Türkiye'nin ilişkileri soruldu.

Cumhurbaşkanı, sadece Katar ile değil tüm Körfez ülkeleri ile ilişkileri geliştirmekten yana olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştireceğiz VİDEO



"ÇOK DAHA VERİMLİ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar'la ikili ilişkilerimiz de son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir. Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız.

"MUHALEFET RAHATSIZ OLSA DA İLİŞKİLERİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Bu konuda muhalefetin rahatsızlıklarının farkındayız. Bu rahatsızlıklara rağmen ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Şu anda da Körfez ülkeleri arasında da bir dayanışma yeniden tesis edildi."

"YENİ ANLAŞMALAR İMZALAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ile olan ilişkilere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"2014 yılında stratejik toplantının ilkini gerçekleştirmek için adım attık, 2015 yılında da ilkini gerçekleştirdik.

Katar ile bugüne kadar siyasi, askeri, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Katar ile yeni anlaşmalar da imzalayacağız.

"İLİŞKİLERİMİZİ TÜM BOYUTLARI İLE ELE ALACAĞIZ"

Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alma fırsatımız olacak. Türkiye ve Katar son yıllarda karşılaştıkları bölgesel zorlukları güçlü bir şekilde karşılayan iki ülkedir.

Bildiğiniz gibi Türk-Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu ve bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz, orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimiz ile orada bir arada olacağız."