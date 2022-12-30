Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada yürüttüğü başarılı politikalar devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile telefonda görüştü.

Türkiye-Küba ilişkileri ele alındı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Ekonomi konusu görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere işbirliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.