Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt seçmene seslendi: Analar bir daha ağlamayacak Türkiye’nin daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olması için sonuna kadar çalışacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kürt kardeşlerim” diyerek başladığı açıklamasını, “Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe; bu ülkede analar bir daha ağlamayacak… Çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak” sözleriyle noktaladı.

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Türkiye’nin her kesiminden insanı kucaklıyor, özellikle de Türk-Kürt ayrımı yapmıyor.

Bunun için de 21 yıldır iktidarda, milletinin başında…

Bu değerlendirmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına basan herkesin dilinden dökülüyor.

Sevgiyi en derinden hisseden Cumhurbaşkanı, bugün Kürt kardeşlerine seslendi.

Öylesine önemli mesajlar verdi ki; mezhep tartışmasına düşenlere de, terör belasını yeniden Türkiye'nin gündemine sokmaya çalışanlara da cevap niteliğindeydi.

Evlat nöbetinde olan anneleri de hatırlatan Erdoğan’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz"

Bugüne kadar ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik. Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadık. Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz. Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi, önümüze hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz.

"Her kim terör tehdidi altındaki eski Türkiye’yi hortlatmaya çalışırsa..."

Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur; fakat Türkiye’ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır. Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Her kim terör tehdidi altındaki eski Türkiye’yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır.

"Bu ülkede analar bir daha ağlamayacak"

Her kim emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse, karşısında bizi bulacaktır. Her kim haklarınıza el uzatmaya teşebbüs ederse, karşısında Tayyip Erdoğan’ı bulacak, Cumhur İttifakı’nı bulacaktır. Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe; bu ülkede analar bir daha ağlamayacak… Çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak…

"Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek"