Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e Laçın telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın'ın yıllar sonra Azerbaycan kontrolüne geçmesinin ardından Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti. Görüşme sırasında dostluk ve ittifak ilişkileri ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından Laçın'ın yıllar sonra Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Azerbaycan ordusunun şehre tamamen yerleştiği bölgede 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi.

Türk bayrağı açıldı

Ermenistan'ın işgalinden önce Laçın'da Ermeni nüfus bulunmazken 65 binden fazla Azerbaycanlının yaşadığı belirtildi.

Bölgedeki askerlerin yaşadığı sevinç sosyal medyada paylaşılırken, görüntülerde askerlerin Türk bayrağı açtığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aliyev’i telefonla arayarak tebrik ettiği kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dostluk ve ittifak ilişkilerimizin çeşitli yönleri ele alındı"

"27 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı. Türkiye Cumhurbaşkanı, Laçın şehri, Zabukh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinden dolayı devlet başkanına ve tüm Azerbaycan halkına kendisi ve Türkiye halkı adına duyduğu sevinç duygularını dile getirdi. Devlet başkanı da kendisi ve Azerbaycan halkı adına tebriklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanına ve kardeş Türkiye halkına teşekkür etti. Sohbet sırasında dostluk ve ittifak ilişkilerimizin çeşitli yönleri ele alındı, yeni temaslar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu."