- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi’yi kabul etti.
- 02.08.2022 - 17:58
- Güncelleme : 02.08.2022 - 18:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı el-Lafi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşme basına kapalı yapıldı
Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libyalı başkanlar, görüşme sonrası poz verdi.