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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi’yi kabul etti.
    • 02.08.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 18:05
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı el-Lafi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

    Görüşme basına kapalı yapıldı

    Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libyalı başkanlar, görüşme sonrası poz verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih i kabul etti  #1


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