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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğraf çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğraf çekimine katıldı
- Haber Merkezi
- 13.10.2022 - 09:03
- Güncelleme : 13.10.2022 - 09:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hareketli diplomasi trafiği devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. Zirvesi'ne katıldı.
Aile fotoğrafına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Karşılama ve fotoğraf çekiminin ardından liderler zirvenin yapılacağı salona beraber geçtiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede devlet ve hükümet başkanlarına hitap etti.
Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturuma katılan liderlerle ikili temaslarına başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğraf çekimine katıldı VİDEO
Erdoğan, Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.