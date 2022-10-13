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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğraf çekimine katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğraf çekimine katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. Zirvesi Genel Oturumu öncesi oturuma katılan liderler ile aile fotoğrafında yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 09:14
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hareketli diplomasi trafiği devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. Zirvesi'ne katıldı.

    Aile fotoğrafına katıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

    Karşılama ve fotoğraf çekiminin ardından liderler zirvenin yapılacağı salona beraber geçtiler.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğraf çekimine katıldı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede konuştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede devlet ve hükümet başkanlarına hitap etti.

    Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturuma katılan liderlerle ikili temaslarına başlayacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğraf çekimine katıldı VİDEO

    Erdoğan, Putin ile görüşecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğraf çekimine katıldı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğraf çekimine katıldı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğraf çekimine katıldı #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğraf çekimine katıldı #5


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