Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid dönüşü soruları yanıtladı

Erdoğan, asgari ücretten Pınar Gültekin davasına ve NATO'ya olası yeni katılımlara ilişkin konuştu.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, Madrid dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Asgari ücret mesajı

Asgari ücrete ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız." dedi.

"Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Hiçbir vatandaşı enflasyona ezdirmeme kararlılığında olduklarını anımsatan Erdoğan, "Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"İdam konusu tartışmaya açılabilir"

Erdoğan, Pınar Gültekin kararına dair ise "İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve tartışmaya açılabilir. Bir vahşet söz konusu, bu vahşet bu millete yakışmaz." ifadelerini kullandı.

"Muhalefet gölgelemeye çalışsa da Türkiye için büyük bir zafer"

İsveç ve Finlandiya varılan mutabakata değinen Erdoğan, "Her ne kadar muhalefet gölgelemeye çalışsa da NATO Zirvesi, Türkiye için büyük bir diplomatik zafer olmuştur. Bu gerçeği sadece muhataplarımız değil akıl, vicdan ve asgari düzeyde diplomasi bilgisi olan herkes tasdik ediyor." dedi.

İsveç ve Finlandiya mesajı: Telaşa gerek yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir ülkenin NATO üyeliği konusunda Türkiye'deki onay mercinin parlamento olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Parlamentomuzun onayı olmadan zaten bu iş yürürlük kazanmıyor. Onun için bu konuda bir telaşa gerek yok. Bundan sonraki şey onların kucağındadır. Şu anda İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olmuş değildir. Bunun bir defa bu şekilde bilinmesi lazım. Ama bu işten cehli olanlar zannediyorlar ki bu iki ülke artık NATO üyesi oldu. Hayır, böyle bir şey yok. Onun için telaşa da gerek yok.

"Herhangi bir yanlışları olduğunda gereğini yaparız"



Bu işin idraki içinde olanlar bu sürecin nasıl takip edildiğini veya edileceğini gayet iyi bilirler. Bu bakımdan bizler bu müzakereleri arkadaşlarımızla nasıl kararlı bir şekilde yürüttüysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla takibini yaparız. Bundan sonraki süreç özellikle İsveç ve Finlandiya’ya aittir. Herhangi bir yanlışları vesaire olduğu zaman zaten kapı gibi belgeler elde, oradan gereğini yaparız.

"Siyaseti hâlâ öğrenmiş değiller"



Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener siyaseti hâlâ öğrenmiş değiller. NATO’ya nasıl girilir veya girilmez bunlardan haberleri yok. Önce bunu öğrenmeleri lazım.

NATO'nun Avrupa-Atlantik coğrafyasının güvenliği bakımından oynadığı asli rolü bir kez daha teyit ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madrid Zirvesi, bu kritik dönemde birlik ve dayanışma mesajı verilmesi bakımından önemli bir fırsat teşkil etti. Zirvede NATO’nun hedeflerini ortaya koyan ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmalara yön verecek olan yeni Stratejik Konsepti kabul ettik." diye konuştu.

"İlkeli ve dirayetli tutumu Madrid'de sürdürdük"

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularının, tabiatıyla zirve bağlamında öne çıkan konulardan birisi olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz, bu noktada en başından beri ortaya koyduğumuz ilkeli ve dirayetli tutumu, Madrid’de de sürdürdük. Bu ülkelerin bilhassa terörle mücadele alanında meşru taleplerimize yönelik bağlayıcı taahhütlerde bulunmaları, somut ve net adımlar atmaları gerektiğini kendilerine ifade ettik. Genel Sekreterin kolaylaştırıcılığında gerçekleştirdiğimiz dörtlü zirve akabinde imzalanan muhtırayla tüm bu hususları kayıt altına aldık.

Stratejik Konsept



Ülkemizin bu muhtırayla elde ettiği kazanımlar yanında Türkiye özellikle terörle mücadele alanında pek çok ilke imza atmıştır. Kuzey Atlantik Konseyinde ilk kez talebimizle 'Terörizm ve Güney' konulu özel oturum düzenlendi. Terörizmin bütün tür ve tezahürleriyle temel iki tehditten biri olduğu, İttifak'ın en üst rehber belgesine girdi.

Sınırlarımız ve ulusal güvenliğimiz temelinde 360 derece yaklaşıma her belgede atıf yaptırdık. Stratejik Konsept'te ilk kez, terör örgütlerinin 'halklarımızın ve topraklarımızın' yanı sıra 'güvenlik kuvvetlerimizi' tehdit ettiğini kayıt altına aldırdık.

"Terörizm ve dayanışma hususları tüm müttefikler için yol gösterici"



Ayrıca Finlandiya ve İsveç ile imzaladığımız üçlü muhtıradaki terörizm ve dayanışma hususları tüm müttefikler için yol gösterici olacaktır. Bundan sonra PKK ve FETÖ mensupları için terör propagandası yapmak, ülkemize ve vatandaşlarımıza saldırmak, insanları tehdit etmek, ortalığı yakıp yıkmak çok daha zorlaşacaktır.

"Yerilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğini yakından takip edeceğiz"



Terör örgütüne sırtını dayayanların Türkiye’nin kazanımları karşısında yaşadıkları hayal kırıklığını hepimiz görüyoruz. Elbette verilen sözler önemlidir ama bizim için aslolan uygulamalardır. Terörle mücadelesinde defalarca arkasından hançerlenmiş bir ülke olarak ihtiyatlı davranıyoruz. Bundan sonraki süreçte ülkemize verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğini yakından takip edeceğiz.

İkili görüşmelerinden bahsetti

NATO bağlamında ele aldığımız konuların yanı sıra zirve sırasında pek çok ikili görüşme de gerçekleştirdik. Fransa, Romanya ve Güney Kore Cumhurbaşkanları, Birleşik Krallık ve Hollanda Başbakanları, İspanya Hükümet Başkanı, Almanya ve Avusturya Şansölyelerinin yanı sıra Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile ikili görüşmelerimiz oldu. Amerikan Başkanı Sayın Biden ile de ikili meselelerimizi ve bölgesel konuları ele aldık."



"Zaman içerisinde görme fırsatımız olacak"

İsveç ve Finlandiya ile yapılan mutabakat ve Türkiye'nin elde ettiği başarı hatırlatılarak, "İkili görüşmelerinizde muhataplarınızın terörle mücadele konusunda samimiyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madrid Zirvesi'nde alınan ve kayda geçen bütün bu kararlar uygulamada ne getirecek ne götürecek bunu tabii zaman içerisinde görme fırsatımız olacak." dedi.